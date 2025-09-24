Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern Teil der DNA

Schon in den 1980er Jahren, setzte das Unternehmen alles daran, Produkte zu entwickeln, die Umwelt und Gesundheit nicht belasten. Heute zählt die Gruppe zu den Pionieren in der Branche, mit kontinuierlicher Weiterentwicklung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Die ÖKO-PLUS-Förderung der WKOÖ spielt dabei eine zentrale Rolle.

Über die ÖKO-PLUS-Förderung holte sich die Formatwerk Staufen Gruppe gezielte Beratung durch eine Unternehmensberaterin der Fachgruppe UBIT. Ziel war eine Standortbestimmung in Sachen Nachhaltigkeit, mit Fokus auf Verbesserungspotenzial und konkrete Maßnahmen. „Wir beschäftigen uns schon lange mit Nachhaltigkeit, wollten aber vor allem im Bereich Berichterstattung professionelle Unterstützung“, so Geschäftsführer Thomas Gillesberger.

Der gemeinsam erarbeitete Überblick identifizierte zentrale Handlungsfelder, definierte Maßnahmen und kategorisierte diese nach Umsetzbarkeit. Einige Maßnahmen, wie die Umstellung auf LED-Beleuchtung, sind rasch und kosteneffizient umsetzbar. Andere, etwa die CO₂-Bilanzierung, erfordern vertiefte Analyse. Die Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens.

Zu den abgeleiteten Maßnahmen zählen neben der Verbesserung der Energieeffizienz in der Produktion auch die Bevorzugung regionaler, zertifizierter Lieferanten, Mitarbeiterschulungen zum nachhaltigen Verhalten sowie die Einführung eines Systems zur CO₂-Erfassung und -Bewertung. Diese Schritte zeigen: Nachhaltigkeit durchzieht bei Formatwerk alle Bereiche, von der Lieferkette über Energieeinsatz bis zum Bewusstsein der Mitarbeiter.

In der 2. Förderstufe wird aktuell ein Nachhaltigkeitsbericht nach dem VSME-Standard erarbeitet. Dieser spezielle Berichtsrahmen für KMU erfüllt alle Anforderungen, die im Rahmen des Trickle-Down-Effekts von Großunternehmen oder Banken an kleinere Betriebe herangetragen werden. Damit ist Formatwerk bestens gerüstet, um auf künftige Anfragen von Stakeholdern kompetent und transparent zu reagieren – ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Was als klassisches Schulheft beginnt, wird bei Formatwerk zum Statement für eine bessere Zukunft. Die Kombination aus langjährigem Umweltbewusstsein, innovativen Maßnahmen und strukturierter Nachhaltigkeitsstrategie macht das Unternehmen zu einem Leuchtturm der Green Economy in OÖ – unterstützt durch gezielte Förderangebote wie ÖKO-PLUS.



