Neue Designdose für die Linzer Torte.

Die Linzer Torte ist eines der beliebtesten Souvenirs aus Oberösterreich. Darüber sind sich auch Dieter Recknagel und Marie-Louise Schnurpfeil vom Linz Tourismus sowie die Linzer Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer einig. Für die heurige Ausgabe der Designdose wurde die in Gmunden geborene Künstlerin Silvia Sun engagiert. Ihr Anspruch war es die "Wildnis in der Stadt" abzubilden und dabei zu zeigen, wie Industrie und Natur in Linz miteinander verschmelzen.

Für das Projekt ist auch die enge Zusammenarbeit mit den Linzer Konditoreien und Gastronomiebetrieben von besonderer Bedeutung. Ab sofort ist die auf 10.000 Stück limitierte Designdose in folgenden Betrieben erhältlich:

Confiserie Isabella/Marc Chocolatier

Confiserie Isabella/Marc Chocolatier Konditorei Jindrak

Konditorei Heuschober

k.u.k. Hofbäckerei

Honeder Naturbackstube

Restaurant Jack the Ripperl

Hotel Schwarzer Bär

DoNs Catering Linz

Museumsshops von Lentos und Nordico





