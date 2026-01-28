Neue Impulse für die Messe Wels durch neue Messehalle 22

„Das Messejahr 2025 verlief für die Messe Wels äußerst positiv. Mit einem Gesamtumsatz von 16 Millionen Euro wurde das gesteckte Ziel um deutliche neun Prozent übertroffen. Insgesamt fanden 96 Veranstaltungen statt, davon elf Eigenveranstaltungen, die rund 580.000 Besucher und etwa 3600 Aussteller auf das Gelände lockten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bleibt der ausgewogene Mix aus Publikums- und Fachmesse“, bilanziert Messepräsident Peter Franzmayr.



Das Jahr 2026 steht beim Messeveranstalter ganz im Zeichen der Innovation. Die neue Messehalle 22 wurde termingerecht nach neunmonatiger Bauzeit fertiggestellt. „Mit 30 Millionen Euro wird der veranschlagte Kostenrahmen sogar deutlich unterschritten werden. Die Halle besticht durch ein ikonisches Außendesign und ein elegantes, in Schwarz gehaltenes Interieur“, beschreibt Geschäftsführer Robert Schneider.

Auftakt Energiesparmesse

Die Halle ist bereits jetzt eine gefragte Location. 26 Veranstaltungen sind dort für das laufende Jahr fest eingeplant, den Auftakt macht die Energiesparmesse am 27. Februar. Begleitend zum Hallenneubau investiert die Messe Wels in die Qualität des Geländes und die digitale Infrastruktur. Rund eine Mio. Euro floss in die Modernisierung des Geländes sowie in die Erweiterung der Parkfläche auf der Trabrennbahn. Weitere zwei Mio. Euro werden für neue IT-Infrastruktur, Software, Druckmaschinen sowie hochwertige Möblierung und Ausstattung der neuen Halle 22 aufgewendet.

Vier Premieren

Für 2026 sind insgesamt bereits 88 Veranstaltungen geplant, wobei ein Rekordumsatz von 21 Mio. Euro angestrebt wird. Der Jahresbeginn gestaltet sich mit sieben Messen im Jänner und Februar besonders intensiv. Besonders hervorzuheben sind die vier Messepremieren im Jahr 2026: Die „E-Car Days“, eine reine Elektro-Autoshow zeitgleich mit der Energiesparmesse (25. Februar bis 1. März), die „All About Automation“ (Fachmesse für Industrieautomation und Robotik von 20. bis 21. Mai), die „Buchrausch“ (Österreichs neue Buchmesse mit über 150 Autoren von 20. bis 21. Juni) und der „KLS Fachtag“ (Branchenevent für Karosserie, Lack und Schadensmanagement am 24. und 25. September).

Zur Messe Wels

