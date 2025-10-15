Neue Patenschaften im Projekt „Wirtschaft verstehen“ an der NMS Hofkirchen/Tr.

„Seitens der WKO Grieskirchen sind wir sehr stolz auf unsere engagierten Lehrkräfte, die unterstützt von sehr gut motivierten Schülerinnen und Schüler und innovativen Lehrbetrieben aus der Region dieses einzigartige „Schule trifft Wirtschaft“-Projekt vorantreiben!“, ist WKO-Leiter Hans Moser voll des Lobes für alle Beteiligten!

Bei diesem Treffen erfolgte der offizielle Start und es wurden auch die Patenschaftsurkunden und die Sponsorenverträge unterzeichnet. Dabei anwesend waren auch die beiden Klassenelternvertreter und deren Stellvertreter, die Klassensprecherinnen und Klassensprecher, der Leiter der WKO Grieskirchen Hans Moser, Bürgermeister Josef Gadermeier und Vertreterinnen der Schule, sprich die Direktorin und die zuständigen Lehrkräfte.

Für die 2. Klassen konnten folgende Betriebe für das Projekt gewonnen werden: Die Firma ETA Heiztechnik GmbH für die 2a Klasse, vertreten durch Herrn Michael Kaltenbrunner und die Firma BS Team Farbe GmbH in Hofkirchen für die 2b Klasse, vertreten durch Frau Maria Bell.