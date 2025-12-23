Glücksbringer überbrachten Neujahrswünsche

Die Tour führte Landesinnungsmeister Gerhard Hofer und seine Stellvertreter Roland Eckerstorfer und Christoph Hörmann zu den Spitzen von Landesregierung, Arbeiterkammer, Brandverhütungsstelle, Energiesparverband, Landwirtschaftskammer und Wirtschaftskammer. Auch viele Redaktionen von Print- und elektronischen Medien standen auf dem Besuchsprogramm. Die Gratulationstour, die sie auch zu WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer führte, war überdies eine gute Gelegenheit, Wünsche, Sorgen und Anregungen der Branche an die Vertreter von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft heranzutragen und selbstverständlich allen viel Glück und Erfolg im Neuen Jahr zu wünschen.



In diesem Sinne wünschen die Rauchfangkehrer allen Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

