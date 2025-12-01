Oberösterreicher geben 35 Euro für Nikolaus-Geschenke aus

„Der Nikolaustag ist für viele Oberösterreicher ein wichtiger Anlass, um kleine Aufmerksamkeiten zu machen, und für den heimischen Einzelhandel eine gute Umsatzmöglichkeit in der Vorweihnachtszeit“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der WKO Oberösterreich. Meist werden dabei laut aktueller Umfrage der KMU Forschung Austria vor allem die eigenen Kinder beschenkt, wobei Süßigkeiten und Schokolade, insbesondere in Form von Nikoläusen, am beliebtesten sind.

Mehr als ein Drittel der Erwachsenen beschenkt die eigenen Kinder (37 Prozent). Die Ausgaben derjenigen, die schenken wollen, betragen im Durchschnitt 35 Euro. Die drei beliebtesten Geschenkkategorien werden von Süßigkeiten/Schokolade/Erdnüssen usw. (82 Prozent der Befragten) angeführt, darauf folgen Spielwaren (30 Prozent) und Bargeld (25 Prozent). Diejenigen, die Schokonikoläuse besorgen, wollen im Durchschnitt 3,4 Stück davon kaufen. Nahezu alle Schenkenden (95 Prozent) tätigen ihre Einkäufe im stationären Einzelhandel.



Wenn – wie bei 54 Prozent der Oberösterreicher – Nikolaus im Familien- oder Freundeskreis gefeiert wird, dann wird in 40 Prozent der Fälle ein gemeinsames Essen zum Nikolaus veranstaltet. Bei fast ebenso vielen (37 Prozent) wird die Tradition des Stiefelbefüllens praktiziert. Rund ein Drittel der Befragten (32 Prozent) antwortet zudem, dass sich jemand als Nikolaus verkleidet und den Kindern einen Besuch abstattet. Immerhin 9 Prozent der Befragten backen gemeinsam Nikolaus-Plätzchen oder andere festliche Leckereien.

