Touristische Topleistungen

„Beide Preise – der NOTOS und der ÖIT – zeichnen besonders zukunftsweisende Betriebe und Projekte aus und zeigen, wie innovativ und voller Gestaltungsdrang die Tourismusbranche ist“, so Gerold Royda, Spartenobmann der Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der WKOÖ sowie oö. Wirtesprecher.

Innovative Preisträger

In der Kategorie „Nachhaltiges touristisches Gesamterlebnis“ durfte sich Gröller Hospitality über den NOTOS freuen. In der Kategorie „Smart, Digital, Innovativ“ gewann das zukunftsweisende Startup Trailpulse, das Besucherströme auf Wander- und MTB-Wegen misst – und das gänzlich energieautark. Beim NOTOS Publikumspreis, der über eine öffentliche Abstimmung von mehr als 5000 Oberösterreichern gewählt wurde, setzten sich das Urkraftdorf Kaltenberg in der Kategorie „Nachhaltige touristische Erlebnisse“ und WANDI – eine Navigations-App für Wanderreiter – in der Kategorie „Innovative Gästeservices“ durch.



Kongress-Tourismus

Die WKOÖ verkündete zudem die Landessieger des Österreichischen Innovationspreis Tourismus, der dieses Mal Veranstaltungseinrichtungen für Kongresse und Tagungen prämierte. Ausgezeichnet wurden die DOPa3-Premium Lounge der DP Gastro GmbH in Linz (10 – 200 Teilnehmer), der Loxone Campus in Kollerschlag (201 – 1000 Teilnehmer) und die Scalaria in St. Wolfgang (1001 – 2000 Teilnehmer). WKOÖ-Direktor-Stv. Friedrich Dallamaßl überreichte den Preisträgern die Urkunden und gratulierte.