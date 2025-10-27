Österreichs bester Jung-Rauchfangkehrer kommt aus Oberösterreich

Beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb der Rauchfangkehrer an der Landesberufsschule Murau in der Steiermark sicherte sich Julian Tolle aus Gmunden den ersten Platz. Der Lehrling des Rauchfangkehrerbetriebs Simon Ferstl KG setzte sich unter 17 Kandidat aus sieben Bundesländern durch. Den zweiten Rang belegte Marc Sagmeister aus Vorarlberg, Platz drei ging an Carmen Sieberer aus Tirol.

Am ersten Prüfungstag mussten die Teilnehmer ihr theoretisches Fachwissen in einer schriftlichen Klausur unter Beweis stellen. Zusätzlich standen Abgas- und Luftzahlmessungen auf dem Programm. Am zweiten Tag folgten praktische Aufgaben wie ein Kehrgang, eine Leckratenprüfung, Mängelerkennung, die Prüfung von Bauteilen und Sicherheitseinrichtungen sowie ein simuliertes Kundengespräch.

Neben Julian Tolle vertraten Laurenz Mayer aus Pregarten und Paul Stockhammer aus Braunau Oberösterreich erfolgreich beim Wettbewerb. Die hervorragenden Ergebnisse der oberösterreichischen Lehrlinge unterstreichen laut oö. Landesinnung der Rauchfangkehrer die hohe Qualität der regionalen Lehrlingsausbildung. Die Innung zeigt sich stolz auf den Nachwuchs und sieht den Berufsnachwuchs in Oberösterreich langfristig gesichert.





© Fotostudio Schnappschuss Murau/Marina Kriwitz V. l.: Bundeslehrlingswart Markus Pirringer, Bundesinnungsmeister Christian Plesar, LH-Stv. Manuela Khom, Sieger Julian Tolle und Harald Haider, Landesinnungsmeister-Stv. der Steiermark bei der Siegerehrung.





© WKOÖ V. l.: Oö. Teilnehmer Laurenz Mayer, Bundessieger Julian Tolle, Lehrlingsbetreuer Herbert Thallner, Salzburger Teilnehmer Paul Österreicher und Oö. Teilnehmer Paul Stockhammer.



