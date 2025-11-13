Oö. Deregulierungsgesetz bringt raschere Verfahren und einfacheres Bauen

Das vom OÖ Landtag beschlossene „Oö. Deregulierungsgesetz 2025“ ist ein Schritt zur Beschleunigung von Verfahren und Vereinfachung von Regulierungen. Damit wird es zu Verbesserungen vor allem im Oö. Bau- und Naturschutzrecht kommen.

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: „Entlastung von Bürokatie ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Hebel, um Investitionsvorhaben zu beschleunigen und den Standort zu attraktivieren. Als Wirtschaftskammer OÖ bringen wir uns intensiv in alle Bemühungen zur Entbürokratisierung ein.“

Was das Oö. Deregulierungsgesetz konkret bringt:

Raschere Verfahren für Bürogebäude bei Zustimmung der Nachbarn,

eine Verbesserung bei der Beurteilung betrieblicher Parkplatz-Immissionen

Bauerleichterungen insbesondere beim Zu- und Umbau für betriebliche und private Bauvorhaben.

Oberösterreich ist Vorreiter bei der Digitalisierung von Behördenverfahren und hat mit der ‚Einreichplattform-AVG-Verfahren OÖ‘ einen Meilenstein gesetzt. Jetzt ist es wichtig, dieses Konzept in allen Behördenverfahren umzusetzen.