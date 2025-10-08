Beschäftigung bleibt relativ stabil

Laut AMS OÖ blieb die Zahl der unselbständig Beschäftigten mit 697.000 Personen gegenüber September 2024 beinahe unverändert. Es gab trotz schwieriger Rahmenbedingungen, Restrukturierungen in der Wirtschaft und eines angespannten Umfelds nur ein leichtes Minus von 0,6 Prozent. Bei den offenen Stellen gab es hingegen erneut ein Minus (8,6 Prozent). In Summe waren beim AMS 19.120 Stellen als offen gemeldet. Positiv hebt hier AMS-Leiterin Iris Schmidt hervor, „dass im Bereich Hilfsberufe um 25,4 Prozent mehr Stellen angeboten werden“.

Moderate Arbeitslosenrate

Insgesamt lag die Arbeitslosigkeit in OÖ mit 36.078 Personen oder 4,9 Prozent um 7,8 Prozent über dem September 2024 (4,6 Prozent). Die niedrigsten Arbeitslosenraten wiesen die Arbeitsmarktbezirke Rohrbach (2,1 Prozent), Freistadt (2,6 Prozent) und Eferding (2,9 Prozent) auf, die höchsten die industrie­starken Bezirke Steyr (7,6 Prozent), Linz (7,0 Prozent) und Braunau (6,0 Prozent).