Land investiert kräftig in die Forschung

„Das ist das höchste Forschungsbudget aller Zeiten und ein klares Signal, dass sich Oberösterreich gegen die Krise stemmt“, sagte Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner in der Budgetlandtagssitzung vergangene Woche. Damit sollen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und des Standorts insgesamt gestärkt werden.

Das Land investiert fast 114 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung, um Innovation zu erzeugen, mit der die Unternehmen sich die Wettbewerbsfähigkeit zurückholen können. Die Betriebe müssten um das besser sein als sie teurer produzieren. Denn den Preiswettbewerb habe man nie gewonnen, den Innovationswettbewerb jedoch sehr wohl, so Achleitner. Daher investiere man bewusst in jene Bereiche, in denen Zukunft entsteht.