Passagierwachstum und stabiles Aufkommen bei geflogener Fracht am Linz Airport

Insgesamt wurden im letzten Jahr 262.347 Passagiere (+81.653 Passagiere im Vergleich zu 2024) abgefertigt. Dies entspricht einer Steigerung von 45,2 Prozent zum Vorjahr. „Treiber dieser Entwicklung waren die, seit Ende 2024 wieder aktivierte, Frankfurt-Verbindung mit Austrian Airlines und die neuen Ryanair-Linienflugverbindungen nach London Stansted, Bari und Alicante. Zudem waren unsere Urlaubsdestinationen in der Sommersaison gut nachgefragt. Wermutstropfen im abgelaufenen Jahr war die Pausierung der Frankfurt-Verbindung ab dem November 2025. Frankfurt ist nicht nur für den Markt Oberösterreich, sondern auch für den Linz Airport eine essenzielle Flugverbindung. Wir begrüßen es sehr, dass das Land Oberösterreich die Strecke ausgeschrieben hat und gehen davon aus, dass das Ausschreibungsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden kann“, so Nobert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport.

Die weltweit verhaltene Konjunktur hatte 2025 auch Auswirkungen auf das Luftfrachtaufkommen am Linz Airport. Insgesamt wurden 47.865 Jahrestonnen umgeschlagen, ein Rückgang von 9,5 Prozent. Das für den Linz Airport besonders wichtige Segment der geflogenen Fracht erzielte mit 15.215 Jahrestonnen ein stabiles Ergebnis (–0,3 Prozent) und hat mit einem Anteil von 31,7 Prozent vom Gesamtaufkommen einen Höchstwert erreicht. Unter den Erwartungen blieb der Luftfrachtersatzverkehr, der 32.650 Jahrestonnen verzeichnete (–13,2 Prozent).

Zum Airport Linz