Meilenstein für nautische Ausbildung

Mit dem „PatentCoach“ startete die Dimbacher Schiffsführerschule „Auf Kurs“ unter der Leitung von Erwin Hinterleitner ein innovatives KI-Projekt zur Unterstützung der nautischen Ausbildung. Der digitale Lern- und Trainingsassistent basiert auf KI-Technologie und wurde speziell für die Vorbereitung auf das Donau- und Küstenpatent entwickelt. Diese Patente besitzen internationale Gültigkeit und gelten weltweit als offizieller Nachweis zur Führung von Wasserfahrzeugen.

Bestmögliches Lernerlebnis

„Mein Ziel war immer, die Ausbildung zum Schiffsführer so attraktiv und kundenorientiert wie möglich zu gestalten, weshalb ich das Ausbildungsmodell gezielt auf die modernen Bedürfnisse meiner Schüler zugeschnitten habe“, erklärt Hinterleitner. Um das bestmögliche Lernerlebnis zu bieten, hat sich die Schiffsführerschule intensiv mit KI beschäftigt und gemeinsam mit der Greiner LP Marketing GmbH eine Lösung entwickelt, die echten Mehrwert für angehende Kapitäne bietet.

Interaktiver Assistent

Seit Oktober steht der „PatentCoach“ allen Auszubildenden und Kapitänen der Schiffsführerschule zur Verfügung. Das Tool liefert präzise Antworten auf prüfungsrelevante Fragen, hilft bei der Wiederholung des Gelernten und bleibt auch nach der Ausbildung ein verlässliches, digitales Nachschlagewerk an Bord. „Ein interaktiver Assistent, der rund um die Uhr unterstützt“, fasst Hinterleitner zusammen, dessen Schüler den klaren Mehrwert des digitalen Trainings bestätigen.

© Auf Kurs Der neue digitale Lern- und Trainings­assistent erleichtert den Weg zum Donau- und Küstenpatent.

KI auch Chance für KMU

Die technische Umsetzung erfolgte durch die LP Marketing GmbH unter der Projektleitung von Carina Waidhofer. Das Tool wurde mit offiziellen Ausbildungsinhalten trainiert und um praktische Funktionen erweitert. „Unser Ziel war, das Nutzererlebnis deutlich zu verbessern und zu zeigen, wie KI in KMU sinnvoll eingesetzt werden kann“, erklärt Geschäftsführer Mathias Langwieser. „Gemeinsam mit der LP Marketing GmbH ist uns eine echter Sprung in die digitale Zukunft der Schifffahrt gelungen“, so Hinterleitner.