KI-Webassistenten für KMU:  Game-Changer im Alltag

KI-Chatbots auf Webseiten? Die taugen ja nichts – so die gängige Meinung: Sie geben ausweichende oder unklare Antworten, lassen Nutzer unzufrieden zurück und nerven letztendlich nur. Bislang war dies oft so – und selbst auf Webseiten großer Unternehmen kann man genau diese Erfahrung bis heute machen. "Unser Standard sind jedoch intelligente, KI-gestützte Chatbots, die Kontext verstehen, klar weiterhelfen und sich nahtlos in interne Abläufe einfügen. Wir entwickeln individuelle Lösungen für KMU – leistungsstark, markengerecht und mit einem bemerkenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis", erklärt Michael Deinhammer, Chef und Gründer der "Pixelfabrik" in Stadl-Paura.

Chatbot empfiehlt Düngemittel und berechnet Gleitführungen

Chatbots entlasten so den Support als erste Anlaufstelle, indem sie wiederkehrende Fragen beantworten, Anfragen sortieren und komplizierte Fälle an die richtige Stelle weiterleiten. Wie das in der Praxis aussieht, veranschaulicht Michael Deinhammer anhand konkreter Lösungen, die er für seine Kunden umgesetzt hat. ein smarter KI-Assistent, der passende Gleitführungen berechnet ist genauso darunter wie ein Verkaufsberater, der sich durch tausende Mappenvarianten wühlt und treffsichere Empfehlungen liefert und ein Chatbot für Landwirte, der den Düngebedarf kalkuliert und das richtige Düngemittel empfiehlt.



Durchgängige Workflows

"Richtig kraftvoll wird ein KI-Webassistent, wenn er eng mit den Backoffice-Systemen abgestimmt ist. Teilen sich Website-Chatbot und Backoffice eine gemeinsame Datenbasis, entstehen durchgängige Workflows: Aus Anfragen werden automatisch Angebote, der Mailverkehr läuft mit Kontext an und Folgeprozesse starten selbstständig", zeigt Deinhammer das Potenzial solcher integrierten Lösungen auf. Dieses Zusammenspiel macht den Chatbot zum Game-Changer für den Support. Als zertifizierter Partner für digitale Prozesse begleitet die Pixelfabrik KMUs von der Idee bis zum laufenden Betrieb: Konzeption, Entwicklung, Integration und Monitoring – Lösungen, die funktionieren, zur Marke passen und messbare Wirkung zeigen.



