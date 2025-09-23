Pöttinger mit solidem Ergebnis

„Noch nie zuvor da gewesene wirtschaftliche, politische und ökologische Einflussfaktoren erschwerten die Geschäftsplanung, dennoch wurde das geplante Umsatzniveau erreicht. Besonders erfreulich: Die Marktanteile im Bereich Grünland konnten gesteigert werden“, sagt Gregor Dietachmayr, Sprecher der Geschäftsführung. Auf Jahre mit extremem Wachstum (2021/22 plus 25 Prozent auf rund 506 Mio. Euro, 2022/23 plus 27 Prozent auf rund 641 Mio. Euro) folgte eine Zeit der Kaufzurückhaltung aufgrund voller Händlerläger und vorgezogener Investitionen.

Nach 491 Mio. Euro im Vorjahr liegt der Umsatz im Geschäftsjahr 2024/25 bei rund 461 Mio. Euro. Wichtige Absatzmärkte wie Deutschland und Frankreich beginnen laut Dietachmayr langsam, sich zu stabilisieren, einige Länder zeigen teils deutliche Umsatzzuwächse. Aktuell besteht die Belegschaft aus rund 2100 Mitarbeitern.

Viel abverlangt

„Das vergangene Geschäftsjahr mit seinen Krisen und Unsicherheiten hat der gesamten Pöttinger-Belegschaft viel abverlangt. Umso mehr zählen die Erfolge. Gemeinsam als starkes Team konnten wir unser Plansoll erfüllen, im Grünland ist uns trotz des harten Wettbewerbs eine Steigerung der Marktanteile gelungen. Man sieht, Innovationskraft, Partnerschaftlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und nachhaltiges Wirtschaften machen sich bezahlt“, zeigt sich Dietachmayr trotz Umsatzrückgang nicht unzufrieden über das Geschäftsjahr 2024/2025.