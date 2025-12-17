Bereits gewidmete Industrie- und Gewerbeflächen nutzen

Landesweit gibt es rund 3800 brachliegende Standorte, die ohne zusätzliche Bodenversiegelung wieder nutzbar gemacht werden könnten. Insgesamt betrifft das etwa 1700 Hektar. Ziel ist, wirtschaftliche Entwicklung künftig stärker auf bereits beanspruchte Flächen zu lenken und den Verbrauch unversiegelter Böden zu reduzieren. Gewerbe- und Industriebrachen sind bereits vorgenutzte und infrastrukturell erschlossene Standorte. Sie stellen eine erhebliche Flächenreserve dar.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit dem deutschen Fraunhofer-Institut, dem Umweltbundesamt sowie den Wirtschaftsagenturen von NÖ (ecoplus) und OÖ (Business Upper Austria) realisiert. Die eingesetzte KI analysierte rund 65.000 industriell oder gewerblich gewidmete Grundstücke ab 1000 Quadratmetern anhand von Orthofotos, Geodaten und Satellitenbildern. Zur Potenzialflächenkarte