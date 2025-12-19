Sicher, traditionsreich und verantwortungsvoll

„Das Silvesterfeuerwerk ist weit mehr als ein kurzer Lichtblitz am Nachthimmel. Es ist gelebte Tradition, ein Moment des gemeinsamen Feierns und Ausdruck der Freude über einen Neuanfang“, so Nikolaus Langer, Berufsgruppensprecher der Pyrotechnikhändler Oberösterreich. In diesem Zusammenhang weist der oö. Pyrotechnikhandel nicht nur auf die kulturelle Bedeutung von Feuerwerkskörpern hin, sondern betont auch die hohen Sicherheitsstandards von Pyrotechnikartikeln sowie den verantwortungsvollen Umgang, über den geschulte Fachhändler beim Kauf informieren.

Wer im Fachhandel kauft, setzt auf geprüfte Qualität und minimiert Risiken. Illegale Produkte sind hingegen unberechenbar und gefährlich.

Sicherheit durch Fachhandel gewährleistet

Zertifizierte und zum Verkauf zugelassene Feuerwerksprodukte, die im heimischen Fachhandel angeboten werden, entsprechen strengen europäischen Sicherheitsstandards. Fachkundige Händler beraten Käufer ausführlich — vom richtigen Transport über die sachgemäße Anwendung und Zündung bis hin zur sicheren Entsorgung. „Wer im Fachhandel kauft, setzt auf geprüfte Qualität und minimiert Risiken. Illegale Produkte sind hingegen unberechenbar und gefährlich“, warnt Langer mit Blick auf die Unfälle mit aus dem Ausland importierter oder selbst gebastelter Pyrotechnik in den letzten Jahren.



Umwelt- und Tierschutz im Blick

Die Branche setzt bewusst auf Weiterentwicklung. Moderne Produkte sind emissionsärmer, verursachen deutlich weniger Feinstaub und werden zunehmend mit Rücksicht auf Lärmschutz konzipiert. Zusätzlich ruft Langer die Feiernden dazu auf, in der Silvesternacht die geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, Rücksicht auf Haustiere zu nehmen und sensible Bereiche zu meiden. Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk ist für zahlreiche regionale Betriebe zudem ein wichtiges saisonales Standbein. „Wir sprechen von heimischen Arbeitsplätzen, lokalen Wertschöpfungsketten und einer Branche, die mit großem Engagement in Beratung und Sicherheit investiert“, betont Langer.



Appell an die Bevölkerung: Freude verantwortungsvoll leben

Im Namen der oö. Pyrotechnikhändler richtet Langer abschließend einen klaren Appell an die Bevölkerung: „Genießen Sie das Jahresende mit geprüften, sicheren Produkten aus dem heimischen Fachhandel und mit der gebotenen Verantwortung und Vorsicht. Alkohol und Pyrotechnik zum Beispiel passen nicht zusammen. Wer das beherzigt, für den wird das Feuerwerk auch in Zukunft ein faszinierender, sicherer und gemeinschaftlicher Bestandteil des Jahreswechsels bleiben.“

