Rauchfangkehrer ehrten Nachwuchs und Unternehmerjubilare

Auf der kürzlich in der WKO Oberösterreich stattgefundenen Landesinnungstagung der oö. Rauchfangkehrer gab es zwei Extrafeierlichkeiten. Zum einen wurden die besten Lehrlinge des Jahres vor den Vorhang geholt und zum anderen wurden Rauchfangkehrerbetriebe für lange Selbständigkeit ausgezeichnet.



An nachstehende oö. Rauchfangkehrerbetriebe übergaben Landesinnungsmeister Gerhard Hofer und Spartenobmann Markus Redl Medaillen und Urkunden für langjährige Selbständigkeit:



25 Jahre:



Monika Herrnbauer-Thaler, Wels

Mag. Stefan Schobesberger, Frankenburg am Hausruck

30 Jahre:



Robert Furian, Lambach

Paul Hochwimmer, Haag am Hausruck

35 Jahre:



Christof Hanousek, Gallneukirchen

Siegfried Deutsch, Altmünster

© WKOÖ LIM Gerhard Hofer, Siegfried Deutsch, Spartenobmann Markus Redl (v. l.).

Weiters wurden die drei Erstplatzierten des Landeslehrlingswettbewerbs und ihre Lehrbetriebe vor den Vorhang geholt. Es sind dies:



1. Platz: Julian Tolle, Gmunden, Lehrbetrieb Simon Ferstl KG, Gmunden

2. Platz: Laurenz Mayer, Pregarten, Lehrbetrieb RFK Mayer KG, Pregarten

3. Platz: Paul Stockhammer, Ranshofen, Lehrbetrieb Andreas Obojes, Braunau



© WKOÖ Innungsausschussmitglied Maria Mühlbachler, Ehrenrauchfangkehrer OSR Franz Hemetsberger, Julian Tolle, 1. Platz Landeslehrlingswettbewerb, Simon Ferstl, LIM Gerhard Hofer (v. l.)

Darüber hinaus wurde der langjährige oö. Landesinnungsmeister und Bundesinnungsmeister Herbert Mayer, Pregarten, für 50 Jahre Meister ausgezeichnet. An den ehemaligen Landesinnungsmeister-Stv. Markus Mayer aus Grieskirchen wurden Medaille und Urkunde überreicht.



© WKOÖ LIM Gerhard Hofer, Markus Mayer, Spartenobmann Markus Redl



