Rauchfangkehrer ehrten Nachwuchs und Unternehmerjubilare
Auf der Landesinnungstagung wurden die besten Lehrlinge und gestandene Rauchfangkehrerbetriebe ausgezeichnet.
Lesedauer: 1 Minute
Auf der kürzlich in der WKO Oberösterreich stattgefundenen Landesinnungstagung der oö. Rauchfangkehrer gab es zwei Extrafeierlichkeiten. Zum einen wurden die besten Lehrlinge des Jahres vor den Vorhang geholt und zum anderen wurden Rauchfangkehrerbetriebe für lange Selbständigkeit ausgezeichnet.
An nachstehende oö. Rauchfangkehrerbetriebe übergaben Landesinnungsmeister Gerhard Hofer und Spartenobmann Markus Redl Medaillen und Urkunden für langjährige Selbständigkeit:
25 Jahre:
- Monika Herrnbauer-Thaler, Wels
- Mag. Stefan Schobesberger, Frankenburg am Hausruck
30 Jahre:
- Robert Furian, Lambach
- Paul Hochwimmer, Haag am Hausruck
35 Jahre:
- Christof Hanousek, Gallneukirchen
- Siegfried Deutsch, Altmünster
Weiters wurden die drei Erstplatzierten des Landeslehrlingswettbewerbs und ihre Lehrbetriebe vor den Vorhang geholt. Es sind dies:
1. Platz: Julian Tolle, Gmunden, Lehrbetrieb Simon Ferstl KG, Gmunden
2. Platz: Laurenz Mayer, Pregarten, Lehrbetrieb RFK Mayer KG, Pregarten
3. Platz: Paul Stockhammer, Ranshofen, Lehrbetrieb Andreas Obojes, Braunau
Darüber hinaus wurde der langjährige oö. Landesinnungsmeister und Bundesinnungsmeister Herbert Mayer, Pregarten, für 50 Jahre Meister ausgezeichnet. An den ehemaligen Landesinnungsmeister-Stv. Markus Mayer aus Grieskirchen wurden Medaille und Urkunde überreicht.