Retrofit, KI in der Produktionspraxis

„Angesichts der aktuellen Lage in Österreich mit unverhältnismäßig hohen Lohnkosten, steigenden Energiepreisen und regulatorischen Hürden sind für viele Unternehmen Investitionen in neue Maschinen derzeit schwer darstellbar. Gleichzeitig steigt der Druck, Kosten, Energie- und Materialverbräuche zu senken sowie die Anforderungen an Prozesse transparent zu halten“, sagt Gerald Schatz, Unternehmensberater mit Sitz in Gallneukirchen. Ein wirksamer Hebel zur Lösung der genannten Probleme besteht für Schatz darin, bestehende Anlagen mit geringem Aufwand zu modernisieren, und genau das macht Retrofit.

Retrofit erfasst notwendige Betriebsdaten und integriert diese in eine zukunftsorientierte Softwareinfrastruktur. Damit können für den Betrieb genau passende Machine-Learning-Modelle (KI-Assistenten) sehr effizient trainiert werden. „Als autonome Selbstdiagnose-Systeme schlagen sie optimale Wartungsintervalle und Instandhaltungsmaßnahmen für die Produktionsanlagen vor oder ermitteln sinnvolle Restlaufzeiten für Maschinenteile, wie Lager oder Antriebselemente. Durch geeignete Maßnahmen wird die Maschine an aktuelle Sicherheitsanforderungen und Umweltstandards angepasst“, so Schatz.

Fit für die Zukunft

„Alleine eine moderne Software und der Tausch einzelner veralteter Komponenten bringen bis zu 30 Prozent Energieeinsparung im Branchenschnitt und die Mitarbeiter arbeiten ohne Schulungsaufwand an der Bestandsmaschine weiter. Durch optimierte Wartungsintervalle können Betriebskosteneinsparungen von bis zu 60 Prozent erreicht werden. Erfahrungsberichte weisen eine Amortisation von umfangreichen Retrofitmaßnahmen innerhalb von ein bis drei Jahren aus. Für viele endet Retrofit am Shopfloor. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Mit einer strukturierten Vorgangsweise wird eine bestehende IT-Infrastruktur fit für die Zukunft. Die IT-Landschaft wird ohne teure und aufwendige Investitionsmaßnahmen optimiert und eine durchgängige Datenbasis geschaffen“, ist Schatz überzeugt. Für derartige Projekte arbeitet Schatz mit den Partnern Transformas und XOLUTO zusammen.

