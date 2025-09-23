35 Mio. Euro in veterinärmedizinische Versorgungssicherheit investiert

In der hochmodernen Produktionsanlage wird in den kommenden Wochen in Wels die Herstellung von veterinärmedizinischen Arzneimitteln hochgefahren. Der Neubau ist laut Roland Huemer, Vorstandsvorsitzender der Richter Pharma AG, Teil einer umfassenden Investitionsstrategie. Gleichzeitig finden in dem neuen Bereich rund 120 Menschen einen Arbeitsplatz. „Mit diesem Investment verstärken wir unseren Versorgungsauftrag für die Tiergesundheit mit Arzneimitteln ,made in Austria‘“, sagt Huemer.

Tiergesundheit im Fokus

Die neue Produktion konzentriert sich auf Veterinärarzneimittel, insbesondere im Bereich der Schmerzbehandlung. Diese Medikamente tragen wesentlich zur Gesundheit bei Hund und Katze bei, bei Nutztieren im Agrarbereich auch zur Sicherstellung der Lebensmittelqualität. Mit der hochmodernen Abfülllinie als Herzstück kann Richter Pharma künftig rund zehn Mio. Flaschen pro Jahr produzieren, eine Verdreifachung der bisherigen Kapazität. Bereits heute hält das Tochterunternehmen VetViva Richter knapp 800 Arzneimittelzulassungen und exportiert in über 50 Länder weltweit.

Nachhaltigkeit war eine zentrale Zielsetzung des Projekts. Der neue Gebäudekomplex ist an die Fernwärme angeschlossen, nutzt Wärmerückgewinnung aus Kälte- und Dampfanlagen und wurde mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Durch eine hochtechnologische Wasseraufbereitung kann Frischwasser gespart und Prozesswasser optimal mit hohem Wiederverwertungsanteil verwendet werden.

Die Richter Pharma AG ist ein internationaler Pharmahersteller, -logistiker und Vollgroßhändler mit Hauptsitz Wels. Das Familienunternehmen agiert in den Bereichen Humanmedizin und Veterinärmedizin.

