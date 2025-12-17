Friends on the Road starten bei Jännerrallye in Freistadt in Saison 2026

Bereits zum 5. Mal sind bei der mittlerweile 39. Auflage des PS-Spektakels im Raum Freistadt von 2. bis 4. Jänner Oberösterreichs Transporteure als Partner mit dabei. Mit „Lkw - Friends on the Road“ nutzt die oö. Transportwirtschaft diese Motorsportveranstaltung als ideale Plattform, um ihre Leistungsvielfalt für Bevölkerung und Wirtschaft attraktiv einem breiten Adressatenkreis zu präsentieren, erklärt Michael Hofstädter, Fachgruppenobmann-Stellvertreter der oö. Transporteure, bei der Auftakt-Pressekonferenz für die Jännerrallye.

Die oö. Transporteure nutzen mit "Lkw – Friends on the Road" die Jännerrallye als ideale Plattform, um ihre Leistungsvielfalt einem breiten Adressatenkreis zu präsentieren.



Rund 2.000 oö. Transportunternehmen sorgen mit 25.000 Mitarbeitern, etwa 13.000 Lkw und 3.000 Kleintransportern dafür, dass 365 Tage im Jahr alle benötigten Waren sicher und verlässlich dorthin kommen, wo sie gebraucht werden, und das nicht nur im Export- und Wirtschaftsland Oberösterreich. Neben dieser lebenswichtigen Transportleistung – vom Frischdienst über die rasche Paketzustellung bis hin zur pünktlichen Baustellenbelieferung, aber auch der verlässlichen Entsorgung – präsentieren Oberösterreichs Transporteure dem Jännerrallye-Publikum in sehr anschaulicher Form die Beschäftigungsvielfalt und Karrierechancen in dieser Branche. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Berufsnachwuchs, zumal die Transporteure zur Sicherstellung von Lieferketten in der Wirtschaft, aber auch für die Belieferung der Konsumenten dringend mehr fachkundiges Personal in den Lkw-Cockpits brauchen. Mit Maßnahmen, wie der L17-Ausbildung zum Lkw-Führerschein oder auch der Beschäftigung von Lenkern aus Drittstaaten auf Basis der Rot-Weiß-Rot-Karte, will die Branche dem Lkw-Lenkermangel kontern.



Deshalb gehen die Friends on the Road in Freistadt mit einem attraktiven Programm in die Informationsoffensive. Die modernste Lkw-Technologie lädt vor und in der Messehalle mit attraktiven Fahrzeugen zum Erkunden ein. Umfassende Infos werden auch über die Lenkerplattform www.lkwlenker.at transportiert. Eingeladen werden die Besucher auch wieder zur Teilnahme an einem Gewinnspiel, bei dem als Hauptpreis eine Lkw-Lenker-Ausbildung winkt.

