Raum für weiteres Wachstum bei RORA Installationen

Der Familienbetrieb RORA Installationen GmbH, Komplett- anbieter für moderne Haus- und Elektrotechnik, hat nun ausgebaut: modern, nachhaltig und energieautark. Oberösterreichs Standortagentur Business Upper Austria begleitete die Standorterweiterung. Am bestehenden Standort im Gewerbepark 1 in Feldkirchen an der Donau entstand ein moderner zweistöckiger Anbau in Holzriegelbauweise. Das neue Gebäude beheimatet 200 m2 Bürofläche, Besprechungsräume und neue Sanitäranlagen. Die nachhaltige Bauweise verzichtet weitestgehend auf Kunststoffe und Styropor und setzt stattdessen auf Holz und eine Metallfassade.

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir unsere Führungsebene mit zwei neuen Bereichsleitern breiter aufgestellt und sind auf 50 Mitarbeiter gewachsen. Daher ist der Platz im 2002 erbauten und 2015 erweiterten Firmengebäude knapp geworden. So haben wir uns für einen weiteren Ausbau entschieden“, sagt Geschäftsführer und Eigentümer Roman Rammerstorfer. „Vor allem für unsere Lehrlinge sowie Mitarbeiter im Vertrieb und in der Planung haben wir dringend mehr Platz gebraucht.“ Die bestehende PV-Anlage wurde auf 100 kWp und um einen Batteriespeicher mit 100 kW Speicherkapazität erweitert. Beheizt wird das Gebäude hauptsächlich mit selbst produzierter Energie mittels Wärmepumpe, gekühlt durch Grundwasser. Der Belegschaft und den Kunden stehen sieben Ladestationen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Auch die gesamte Gebäudeautomatisierung ist auf dem neuesten Stand und macht das RORA Smart Home live erlebbar.

Zu RORA