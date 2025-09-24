Rückenwind für Investitionen

Links Zur KGG und UBG

Um in Zeiten wirtschaftlichen Drucks investieren bzw. wachsen zu können, braucht es Partner. Etwa die OÖ Kreditgarantiegesellschaft (KGG) und ihre Schwesterfirma, die OÖ Unternehmensbeteiligungsgesellschaft (UBG). Geschäftsführer Christian Matzinger erläutert im Gespräch, wer davon profitieren kann.



OÖW: Herr Matzinger, für wen ist das Angebot von KGG & UBG gedacht?

Matzinger: Wir sind auf kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert, also jene Betriebe, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden, ganz unabhängig von der Branche. Ob Gasthaus, Tischlerei, IT-Start-up oder produzierender Betrieb, wir sind branchenoffen. Wenn für zukunftsweisende Vorhaben Eigenmittel oder Sicherheiten fehlen, können wir unterstützen.

OÖW: Sie bieten Bürgschaften als Sicherheiten für Bankkredite und Beteiligungen, um die Kapitalbasis insgesamt zu stärken. Gibt es dafür Ausschlusskriterien?

Matzinger: Ja – Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden oder über 50 Millionen Euro Jahresumsatz sowie reine Immobiliengesellschaften. Wir prüfen aber jeden Fall individuell. Auch wenn ein Unternehmen unverschuldet in Schwierigkeiten gerät, können wir oft helfen, sofern man sich früh genug meldet.

OÖW: Wie läuft so ein Prozess ab und wie lange dauert das im Normalfall?

Matzinger: Sobald die Unterlagen vorliegen, prüfen wir das Vorhaben wirtschaftlich und schlagen eine Lösung vor – in enger Abstimmung mit der Bank oder Berater:innen. Wenn alles passt, ist eine Bürgschaft oder Beteiligung oft in wenigen Wochen umsetzbar.

OÖW: Was sagen Sie Unternehmer:innen, die gerade zögern zu investieren?

Matzinger: Wer an sich und seine Idee glaubt, darf und soll gerade jetzt mutig sein. Mit einem Partner wie uns ist es einfacher, auch in unsicheren Zeiten in die Offensive zu gehen. Eine Gründung, ein Wachstumsvorhaben oder eine Nachfolge braucht man nicht aufschieben, sondern kann sie zuversichtlich angehen. Das zahlt sich am Ende für alle aus.

© Göbl/Formdenker Rückenwind bei Engpässen: Christian Matzinger und sein Team bei KGG & UBG unterstützen Unternehmen in OÖ bei der Finanzierung von wichtigen Vorhaben.

Hinweis Service für die Finanzierung



KGG & UBG unterstützen kleine und mittlere Unternehmen dabei, wichtige Vorhaben zu finanzieren, insbesondere dann, wenn im Betrieb Sicherheiten oder Eigenkapital fehlen. Dafür stehen drei bewährte Angebote zur Verfügung.

Die Standardbürgschaft erleichtert den Zugang zu Bankkrediten, wenn eigene Sicherheiten nicht ausreichen.

Die Standardbeteiligung stärkt die Kapitalausstattung des Unternehmens, ohne Mitspracherechte abgeben zu müssen.

Der OÖ Gründerfonds bietet jungen Unternehmen kostengünstiges Startkapital in der frühen Unternehmensphase.



In einer für WKOÖ-Mitglieder kostenlosen und unverbindlichen Finanzierungsberatung klären die Expert:innen gern, welches Angebot im eigenen Fall passt.



Mehr Informationen und Terminvereinbarung unter

