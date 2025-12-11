Reform der RWR-Karte ist wichtiger Schritt, um mehr Fachkräfte zu gewinnen

Die angekündigte Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte begrüßt die Wirtschaftskammer Oberösterreich ausdrücklich. „Die geplanten Maßnahmen zur Vereinfachung der Antragsstellung, zur Verfahrensbeschleunigung und zur Schaffung einer zentralen Anlaufstelle sind lang erwartete und dringend notwendige Schritte, um dem anhaltenden Fachkräftemangel wirksam zu begegnen“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.



Erst Anfang Oktober hat die Bundesregierung mit der neuen Saisonkontingentverordnung und dem zusätzlichen Westbalkan-Kontingent ein klares Signal für ausländische Fachkräfte gesetzt. Mit den nun angekündigten nächsten Reformschritten kann die RWR-Karte von den heimischen Betrieben künftig einfacher und schneller genutzt werden.



Besonders freut sich WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer über die geplanten Pilotprojekte für Lehrlinge: „Die gezielte Ausweitung auf volljährige Lehrlinge aus dem Ausland ist eine langjährige Forderung von mir. Pilotprojekte, die es ermöglichen, dass Nachwuchskräfte aus internationalen Standorten österreichischer Unternehmen gezielt für den heimischen Arbeitsmarkt gewonnen werden, entsprechen genau den Forderungen aus der Praxis.“

