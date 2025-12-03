Gefahren werden durch SafeControl deutlich sichtbar

Anstatt Warnschilder auf den Boden zu kleben oder mit Farbe zu markieren, projiziert SafeControl gut sichtbare Symbole direkt auf den Boden. Diese Markierungen nutzen sich nicht ab, bleiben dauerhaft klar erkennbar und funktionieren auch in Bereichen, in denen Farbe oder Folien schnell beschädigt werden können, etwa in Logistikzentren, Produktionsbereichen oder Werkstätten. Entwickelt wurde das Ganze vom Gmundner Unternehmer Christian Hendrich.

Besonders an SafeControl ist die intelligente Steuerung. Sie kann unterschiedliche Sensoren auswerten, erkennt, wenn sich Fahrzeuge oder Personen nähern, und trifft selbständig Entscheidungen. Warnsymbole werden nur dann eingeschaltet, wenn tatsächlich eine Gefahrensituation entsteht. Optional kann das System zusätzlich gezielte akustische Warnungen ausgeben, etwa über speziell entwickelte, stark gebündelte Richtlautsprecher.

Automatische Reinigung

SafeControl überwacht alle angeschlossenen Komponenten, protokolliert Betriebsstunden, Schaltzyklen und Temperaturen und eignet sich dadurch auch für kritische Bereiche wie Stahl- oder Aluminiumwerke, Kühlhäuser oder Umgebungen mit hoher Verschmutzung, zum Beispiel Sägewerke, Tischlereien oder Zementwerke. In besonders staubigen oder stark belasteten Zonen kann sogar eine automatische Gerätereinigung über Körperschallwandler ausgelöst werden, damit die Projektion auerhaft klar sichtbar bleibt.

„Durch diese Kombination aus intelligenter Steuerung, automatischen Warnungen und wartungsarmer Lichtprojektion bietet SafeControl eine neue Form der Sicherheitskommunikation. SafeControl ist bereits in verschiedenen Industriebetrieben und internationalen Konzernen in der DACH-Region im Einsatz, ein Beispiel dafür, dass innovative Lösungen auch aus kleinen regionalen Unternehmen entstehen können“, so Hendrich.

Zu SafeControl

