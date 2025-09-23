Rahmengenähte Schuhe von Schuhmode Alfred

Schuh Alfred von Alfred Brandner bietet rahmengenähte Damen- und Herrenschuhe, gefertigt in höchster Handwerkskunst. Ob klassische oder modische Modelle, die Schuhe von Sir Alfred sind in vielen Farben und Größen, in zeitloser Eleganz und in perfekter Passform erhältlich.

„Bei uns wird das Futterleder, das Fußbett, die Zwischensohle sowie die Lauf- und Brandsohle nur aus edelstem Leder gefertigt. Für das Oberleder wird nur das beste Kalbsleder von verschiedenen italienischen Gerbern verarbeitet. All das macht unseren rahmengenähten Schuh zu einem zeitlosen und langlebigen Klassiker mit bequemer Tragbarkeit“, sagt Alfred.

Individuell gestaltbar

Erhältlich sind der Budapester, Wiener, Londoner, Theresianer, Norweger und viele weitere Modelle auch in Über- und Untergrößen. Zur Auswahl stehen dabei insgesamt 70 verschiedene Lederarten, zwölf unterschiedliche Ränder und fünf verschiedene Sohlen. „Eine individuelle Farb-, Naht- und Lederkombination sowie auf Wunsch eine persönliche Bestickung ist natürlich auch möglich. „Zum Schuh gibt es gratis einen Schuhlöffel, Schuhspanner und ein Schuhputztuch“, so Alfred.

