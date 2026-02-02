„Wirtschaft verstehen“: Patenschaft mit Klinikum Wels-Grieskirchen

„Wirtschaft verstehen“ ist ein voller Erfolg. Seit 2012 nahmen insgesamt 26 Klassen mit über 400 Kindern daran teil. Um auch die Gesundheitsberufe und sonstige Berufe in einer Gesundheitseinrichtung kennenzulernen, hatte Dir. Thomas Ferchhumer die Idee, im Klinikum Wels-Grieskirchen betreffend die Übernahme der Patenschaft anzufragen. Das Klinikum Wels-Grieskirchen mit über 4000 Beschäftigten ist das größte Ordensspital in Österreich und war gerne bereit, die Patenschaft zu übernehmen.

Die 1b Klasse mit Klassenvorständin Susanne Mayrhofer freut sich über die Patenschaft mit dem Klinikum Wels-Grieskirchen. Schon im Vorfeld wurde möglichst viel Information zur künftigen Patenfirma eingeholt, um gut auf den ersten Besuch vorbereitet zu sein. Sr. Franziska Buttinger, Geschäftsführerin und stellvertretende Verwaltungsleiterin sowie Pflegedirektorin Andrea Voraberger und der Standortleiter für die Pflege Josef Eggelmayr begrüßten ihre Patenklasse am Klinikum Standort Grieskirchen.

Sie wissen um die Bedeutung dieses Berufsorientierungsprojekts und bemühten sich, ihren Schützlingen Einblick in den Betrieb des großen Klinikums zu geben. „Gerade vor dem Hintergrund des Pflegekräftemangels und den großen Herausforderungen, die im Pflegebereich in den nächsten Jahren zu erwarten sind, ist dieses Projekt besonders wertvoll!“ sind sie überzeugt.

„An den beiden Klinikum Standorten Wels und Grieskirchen werden insgesamt über 100 verschiedene Berufe ausgeübt. Da sollte eigentlich für jeden Schüler etwas dabei sein“ freut sich Klassenvorständin Susanne Mayrhofer auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit dem Patenbetrieb.

Junge Mitarbeiterinnen des Klinikums berichteten von ihrer Arbeit in den verschiedenen Betätigungsfeldern. Diese reichten von Berufen in der Verwaltung über PR und Marketing bis hin zu Tätigkeiten im Operationssaal und zeigten eindrucksvoll auf, wie vielseitig die Einsatzgebiete im Krankenhaus sind. Egal, wie und wo gearbeitet wird, Grundvoraussetzung ist jedenfalls ein funktionierendes Miteinander und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Schließlich dreht sich alles darum, den Patienten gut zu versorgen und die Genesung zu ermöglichen.

Zum Abschied bekam die 1b Klasse funktionelle T-Shirts geschenkt, damit auch nach außen hin sofort ersichtlich ist, mit wem die Kinder in Patenschaft stehen. Darüber hinaus wurden die jungen Besucherinnen und Besucher mit einem köstlichen Mittagessen verwöhnt.

So lässt sich ein gemeinsames Projekt gut beginnen und alle Beteiligten freuen sich auf interessante Begegnungen, die da noch kommen mögen.