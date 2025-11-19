Frau in der Wirtschaft Grieskirchen zu Gast bei sedda Polstermöbel 

Die Familie Ragailler begrüßte die Teilnehmer:innen im eindrucksvollen Schauraum und gab einen umfassenden Einblick in die Unternehmensgeschichte sowie die Werte die sedda seit Jahrzehnten prägen. Auch aktuelle Herausforderungen der Möbelbranche wurden thematisiert. Im Anschluss führte Geschäftsführer Roland Ragailler durch die Produktionsstätte. Die Besucher:innen erhielten dabei interessante Einblicke in alle Bereiche – von der Näherei und Tischlerei über die Polsterei bis hin zur Endfertigung.

Seit 65 Jahren steht sedda für handwerkliche Tradition, höchste Qualität und Langlebigkeit. Heute ist das Familienunternehmen Österreichs größter Polstermöbelhersteller und bietet ein breites Sortiment für jeden Wohnbereich: elegante Garnituren, funktionale Schlafsofas, stilvolle Essplatzmöbel sowie komfortable Boxspring- und Polsterbetten – Qualität, Design und Komfort zum Erleben.

Zum Abschluss überreichten Bezirksstellenobmann LAbg. Günther Baschinger und Bezirksstellenleiter Hans Moser die INEO-Auszeichnung – das Gütesiegel für vorbildliche Lehrbetriebe – an die Geschäftsführung. Ein angeregter Austausch der Teilnehmer:innen bildete den gelungenen Ausklang dieses informativen Betriebsbesuchs.