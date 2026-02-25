Service im Fokus

Inflation, Abgabenlast, Bürokratie und eine nach wie vor eher durchwachsene Auftragslage: Auch im Wirtschaftsbundesland Oberösterreich war die Situation im Vorjahr nicht gerade leicht. Viele Faktoren machten auch hier den Betrieben zu schaffen.

Mit ihren umfassenden Services und ihrem vielfältigen Angebot an Aus- und Weiterbildungen setzt sich die Wirtschaftskammer Oberösterreich daher im vergangenen Jahr ein, um den Wirtschaftstreibenden und Unternehmen in Oberösterreich mit ganzer Kraft zur Seite zu stehen.

Weiterentwickelte Services gehen auf Wirtschaft ein

Gesetzt wurde dabei auf weiterentwickelte Services, die auf die aktuellen und künftigen Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet sind. Wie sehr die Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Angebot der Wirtschaftskammer in Anspruch genommen haben, machen Zahlen deutlich.

Im Schnitt war die Serviceabteilung der Wirtschaftskammer Oberösterreich im Jahr 2025 fünfmal mit jedem Kunden in Kontakt. 4203 Teilnehmer frequentierten 231 Workshops, Webinare, Vorträge und Sprechtage für Gründerinnen und Gründer. Insgesamt 5046 Teilnehmer besuchten 156 Webinare, Workshops, Sprechtrage und Vorträge zu KI-Themen, IT-Sicherheit, Inoovation und Kooperation. 22.599 Kunden wurden bei der Information betreut und 26.147 Mitgliederberichte erstellt. 57 Unternehmen wurde im Rahmen des WKOÖ-Notfallschutzpakets und des Unterstützungsfonds geholfen.

Persönliche Beratung als unverzichtbarer Partner der Betriebe

Die persönliche Beratung der WKOÖ ist einmal mehr der unverzichtbare Partner für die oö. Wirtschaft gewesen. Und diese Zufriedenheit ist messbar. Sie wurde in Schulnoten erfasst, der Schnitt beträgt 1,08.

Weil es zunehmend an Bedeutung gewinnt, einheitliche Standards einzuhalten, ist die gesamte WKOÖ nach ISO 9001 zertifiziert.





Zahlen zur Jahresbilanz: