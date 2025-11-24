Fachkräfte-Nachwuchs aus Oberösterreich räumt bei Staatmeisterschaft ab

13 Staatsmeistertitel und 31 Podestplätze holten Oberösterreichs Nachwuchs-Fachkräfte bei den Berufs-Staatsmeisterschaften 2025, die am 23. November in Salzburg zu Ende gingen. „Damit wird Oberösterreich einmal mehr seinem Ruf als Top-Ausbildungsland gerecht. Die Erfolge der Nachwuchs-Fachkräfte zeigen, dass die duale Ausbildung bei Betrieben und Jugendlichen einen hohen Stellenwert hat“, gratuliert WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak.

© SkillsAustria/Wieser/Slovencik WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak feuerte die heimischen Teilnehmer vor Ort an.





Oberösterreichs Staatsmeister 2025

Greta Theresa Steinhauser (Fa. Backaldrin in Asten/Bäckerhandwerk)

Klaus Sturmaier (Sturmaier Christian in Geboltskirchen/ Fleischverarbeitung)

Andreas Landl (Alfred Schnellnberger GesmbH in Wartberg an der Krems/Fliesenlegen)

Lukas Penz (Glaserei Hohl in Liebenau/Glasbautechnik)

David Schreiner (Gerold Hannes Hochetlinger in Tragwein/ Isoliertechnik

Jonas Danninger (Hauser GmbH in Linz/ Kälte- und Klimatechnik)

Fabian Spitzer (Faschang Werkzeugbau in Weng im Innkreis/CNC-Drehen)

Hannes Sortsch, (Restaurant Bootshaus des Hotels „Das Traunsee“ in Traunkirchen/Koch

Felix Thomas Tüchler (Leutgeb in Liebenau/Land- und Baumaschinentechnik)

David Weinberger (Petschl Werkstätten-BetriebsgesmbH in Naarn im Machland/ Lkw-Technik)

Daniel Forthuber (Schmiedewerk Furtner in St. Peter am Hart/ Schmiedetechnik)

Sarah Maria Schöftner (Hotel Guglwald in Schönegg/ Restaurantservice)

Luca Reitböck (Hauer Zimmerei GmbH in Enzenkirchen/Zimmerer

© SkillsAustria/Wieser/Slovencik Juliana Hain kürte sich zur Europameisterin der Steinmetze.

EM-Titel für Steinmetzin

Im Rahmen der Staatsmeisterschaften wurde auch die Europameisterschaften in vier Berufen ausgetragen. Dabei gabe es eine weitere Goldmedaille für Oberösterreich: Steinmetzin Juliana Hain von Strasser Steine in St. Martin im Mühlkreis kürte sich mit einer starken Leistung zur Europameisterin 2025.



