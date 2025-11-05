Linzer „sml-studio“ lässt Produkte zum Leben erwachen

Hinter „sml-studio“ stehen Raphael Gabauer und Sarah Harner, zwei Dienstleister mit einem hohen ästhetischen Anspruch, einem Blick für Details und einer Leidenschaft für authentische visuelle Erzählungen. Viele ihrer Kunden begleiten sie bereits seit Jahren und übernehmen alles vom Konzept bis zur abschließenden Retusche. Ihre Arbeiten erscheinen regelmäßig in digitalen Medien und Printprodukten, etwa in Kampagnen, auf Websites oder in Editorials. Zum allerersten Mal hat „sml-studio“ jetzt beim Landes- und Bundespreis der Berufsfotografen eingereicht und auf Landesebene direkt den ersten Platz in der Kategorie „Natürliches Porträt“ gewonnen sowie auf Bundesebene Bronze ergattert. Das prämierte Bild stammt aus ihrer bekannten Bärlauch Serie.



