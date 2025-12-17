Sommerurlaub stand heuer hoch im Kurs

5,1 Mio. Österreicher über 15 Jahren verreisten im dritten Quartal (Juli bis September). Das sind um 1,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Fast 65,5 Prozent der Wohnbevölkerung machten heuer im Sommer mindestens einmal Urlaub im In- und Ausland – ein Zuwachs von 1,1 Prozentpunkten gegenüber 2024.

Am häufigsten (13,4 Prozent) verbrachten die Österreicher ihren Sommer­urlaub in Italien und Kroatien (9,3 Prozent). Aber Österreich war als Urlaubsdestination erfreulicherweise sehr beliebt. So war das drittbeliebteste Urlaubsland der Österreicher die Steiermark (7.8 Prozent). Dahinter rangierten Deutschland (7,2 Prozent) und Niederösterreich (5,8 Prozent). Auf den Plätzen folgen Oberösterreich mit 5,5 Prozent, Salzburg (5,3 Prozent), Kärnten (5,2 Prozent), Tirol (4,2 Prozent) und das Burgenland (3,4 Prozent).