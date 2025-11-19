Soziale Absicherung für Unternehmer:innen – Sicherheit statt Risiko

Trotz regelmäßiger Anpassungen und Zusammenlegung von Sozialversicherungsträgern herrscht nach wie vor eine grobe Ungerechtigkeit unter den Berufsgruppen. Insbesondere Unternehmer:innen sind hier stark benachteiligt.

Krankheit darf kein Todesurteil für die Selbständigkeit sein, wir fordern daher ein Krankengeld ab dem 4. Krankheitstag, die Abschaffung des 20-prozentigen-Selbstbehalts bei Arztleistungen sowie eine echte Harmonisierung aller Leistungen in den Sozialversicherungen.



GLEICHE BEITRÄGE MÜSSEN ENDLICH GLEICHE LEISTUNGEN BEDEUTEN.













Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband

Antrag

Die Wirtschaftskammer OÖ möge sich gemeinsam mit den Wirtschaftskammern der anderen Bundesländer und der Wirtschaftskammer Österreich dafür einsetzen, dass das GSVG dahingehend geändert wird, dass: im Krankheitsfall bereits ab dem 4. Krankeheitstag Krangengeld ausbezahlt wird

Der Antrag wurde abgeändert angenommen