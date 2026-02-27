Diplome an 6 neue Stahlhandelskaufleute übergeben

Ihre wohlverdienten Diplome nahmen kürzlich die 6 Teilnehmer des Lehrganges „Dipl. Stahlhandelskaufmann“ vom Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Stahl- und Metalldistribution (ARGE SMD), Friedrich Lenz, entgegen. „Mit großem Engagement und der Bereitschaft sich weiterzubilden und ihr Wissen rund um Stahl zu vertiefen, haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die umfangreiche Ausbildung zum diplomierten Stahlhandelskaufmann erfolgreich bestanden. Wir von der ARGE SMD gratulieren sehr herzlich dazu“, betont Lenz bei der feierlichen Übergabe.

In 4 Modulen zu je 4 Tagen wird fachspezifisches Wissen zu den Werkstoffen Metall und Stahl und betriebswirtschaftliches Know-how vermittelt. Parallel zur Ausbildung ist eine Diplomarbeit zu verfassen und bei der abschließenden Diplomprüfung entsprechend zu präsentieren. „Durch diesen Intensivlehrgang erreichen die Absolventen eine deutliche Höherqualifizierung, die für sie selbst wie für ihr Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bringt“, unterstreicht Lenz.



Für das Frühjahr 2026 ist bereits der nächste Durchgang dieser Ausbildung geplant, die allen Mitgliedern der ARGE SMD offen steht, aber auch offen für interessierte Firmen aus der Metallbe- und verarbeitung ist.

© wkoö 5 der 6 neuen Stahlhandelskaufleute 2025 (v. l.): Rivaz Abdulkarim, Bettina Traxler, Mirsada Kamenjakovic, Selina Posch, Sebastian Grafinger

Die 6 Absolventen sind:



Rivaz Abdulkarim, Außertreffling, Atlas Blech Center GmbH, Mauthausen

Bettina Traxler, Gallneukirchen, Atlas Blech Center GmbH, Mauthausen

Selina Posch, Gmünd, Weyland GmbH, St. Florian am Inn

Sebastian Grafinger, Nussbach, Kroneisl-Stahl Handels GmbH, Linz

Vartan Mehrabyan, Asten, European Staal Austria GmbH, Linz

Mirsada Kamenjakovic, Jeging, Hirnböck Stabau Stahlhandel GmbH, Elixhausen

