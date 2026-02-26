Star Truck startet sein Tour durchs ganze Land

Als mobile Wirtschafts- und Technik-Erlebniswelt reist der Star Truck künftig durch Oberösterreich und bringt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu den Schülerinnen und Schülern. Er ist das erste Angebot der Initiative Joint MINT von AMS und Land OÖ, die alle Technik-Programme in OÖ verknüpft. Der Star Truck wird von den WKOÖ in den nächsten fünf Jahren finanziell unterstützt. „Er bringt Technologien und neue Berufsbilder direkt zu den Jugendlichen“, erklärt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer beim Start-Event an der Johannes Kepler Uni in Linz. Im Inneren des zweigeschoßigen Trucks erleben Jugendliche konkrete Anwendungen aus Technologiefeldern des Standortes OÖ von Robotik und Automatisierung über Luftfahrttechnologie, Logistik und KI bis hin zur Medizintechnologie. Zahlreiche Unternehmen wie voestalpine, FANUC Robotics, KEBA, TGW Logistics oder qapture bringen sich mit ihren Technologien ein.