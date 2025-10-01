Startschuss für die Messe „Jugend & Beruf“

Volles Haus schon am Eröffnungstag: Mit der offiziellen Eröffnung startete heute, Mittwoch, die Messe „Jugend & Beruf“ in Wels. Seit 36 Jahren bietet sie Jugendlichen Orientierung und Information für die Berufs- und Ausbildungswahl. Sie ist die größte Messe ihrer Art und noch bis Samstag, 4. Oktober, geöffnet. Der Messebesuch ist kostenlos.



„Mit dem breiten Angebot der Jugend und Beruf wollen wir zeigen: es gibt für alle Fähigkeiten und Talente die richtige Ausbildung. Hier treffen die Jugendlichen auf mehr als 300 Aussteller. So findet jede und jeder ein passendes Angebot“, lädt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer zum Ausstellungsbesuch ein.



„Der direkte Kontakt mit den Ausstellern, die Praxisberichte aus erster Hand – das macht die Messe ‚Jugend & Beruf‘ so wertvoll. Das richtige Matching zwischen Ausbildungsbetrieben und den jungen Menschen ist ein außerordentlich wichtiger Schritt auf dem Weg ins Berufsleben“, betont Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.



Bereits seit Schulbeginn läuft die digitale Begleitung der Messe, damit sich die Jugendlichen und deren Eltern zielgerichtet auf den Besuch vor Ort vorbereiten können. Die Messe „Jugend & Beruf“ wird von der Wirtschaftskammer Oberösterreich gemeinsam mit der Land Oberösterreich als Fördergeber veranstaltet.



Messeprogramm und Öffnungszeiten unter: www.jugendundberuf.info



