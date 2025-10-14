Mehr Freiheit bei Parkplätzen spart Geld und Boden

Egal, ob Nahversorger, Tischler, Industriebetrieb, Restaurant, Hotel oder Büro: Das Oö. Baurecht regelt penibel, wie viele Kfz-Stellplätze für ein Vorhaben errichtet werden müssen. Das schießt mitunter über das Ziel hinaus und verursacht enorme Kosten sowie unnötigen Bodenverbrauch. Damit ist seit 1. Oktober Schluss. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: „Die WKOÖ hat sich erfolgreich für mehr Flexibilität bei den Pflichtstellplätzen eingesetzt. Betriebe können nun mit einem Konzept nachweisen, dass sie weniger Parkplätze brauchen.“ Gerold Royda, Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft, erklärt: „Warum muss beispielsweise ein auf Autobusse spezialisierter Betrieb gleich viele Stellplätze aufweisen wie ein Betrieb, der Individualreisende anspricht? Die Neuregelung hilft der ohnehin unter starkem Kostendruck stehenden Tourismusbranche und macht den Weg für vernünftige Lösungen frei.“