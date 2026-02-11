Strasser Steine setzt Wachstumskurs fort

Für das laufende Jahr 2026 peilt das Unternehmen einen Umsatz von rund 55 Mio. Euro an, ein Wert, der den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2023 nicht nur erreichen, sondern übertreffen würde. Mit einem Umsatzanteil von 93 Prozent bleibt der Küchenbereich, also Küchenarbeitsplatten und Kücheninseln aus Naturstein und dem Recyclingmaterial Alpinova, das mit Abstand wichtigste Segment im Produktportfolio von Strasser Steine. Besonders starke Zuwächse erwartet das Unternehmen in den kommenden Jahren auf dem deutschen Markt. Mittelfristig ist ein Gesamtumsatz von rund 70 Mio. Euro geplant.

Alpinova als zentraler Wachstumstreiber

„Ein wesentlicher Wachstumsmotor ist das seit drei Jahren sehr erfolgreich am Markt eingeführte, einzigartige Re-Stoning-Material Alpinova, ein Produkt, das Nachhaltigkeit, Design und Wirtschaftlichkeit vereint“, sagt Geschäftsführer Johannes Artmayr. Im Rahmen des so genannten Re-Stoning-Systems werden Produktionsabschnitte, Natursteinreste aus Steinbrüchen sowie nicht mehr benötigte Natursteinarbeitsplatten sortiert, zerkleinert und wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt. „Dadurch entsteht eine ganzheitliche Kreislaufwirtschaft, die Ressourcen schont und die Umweltbilanz verbessert.

Alpinova-Platten bestehen überwiegend aus recyceltem Naturstein sowie Recyclingmaterial und sind nach ihrer Nutzung erneut vollständig recyclebar“, so Artmayr. Aus diesem nachhaltigen Material kann man nicht nur Küchenarbeitsplatten und -inseln produzieren, auch Besteckbänke für das Tischgedeck können daraus gefertigt werden.

Premium-Natursteininsel mit internationaler Strahlkraft

Neben Alpinova sorgt insbesondere die Premium-Natursteininsel ST-ONE für Aufmerksamkeit. Diese hochwertigen Natursteininseln aus dem Mühlviertel finden in ganz Europa begeisterte Abnehmer. Ein besonderer Hotspot in Österreich ist der Großraum Kitzbühel, wo Strasser Steine in den letzten Jahren rund 20 dieser eleganten Inseln installiert hat.

Mit Niederlassungen in St. Martin im Mühlkreis sowie in Kösching, Deutschland, ist das Unternehmen Strasser Steine sowohl in Österreich als auch in Deutschland flächendeckend vertreten. Der internationale Vertrieb erfolgt über den Küchen- und Möbelfachhandel.



Zu Strasser Steine