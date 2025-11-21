Tradition und Innovation: Jubiläumsauszeichnung für die Strobl Naturmühle

Damit würdigte die Bezirksstelle Linz-Stadt die beeindruckende Familiengeschichte sowie die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens über eineinhalb Jahrhunderte hinweg. Die Strobl Naturmühle befindet sich seit 1875 im Besitz der Familie Strobl und hat sich von einer traditionellen Mühle zu einem der führenden europäischen Anbieter von Schälmühlen- und Sojaprodukten entwickelt. Heute zählt das Sortiment rund 400 Produkte aus mehr als 15 Getreide- und Pseudogetreidearten. Alle konsequent gentechnikfrei und auf Wunsch in Bio-Qualität. Mit einem Exportanteil von beinahe 80 Prozent ist die Strobl Naturmühle international stark gefragt und zugleich tief in der Region verwurzelt.



„Es ist uns ein großes Anliegen, die Leistungen unserer Mitgliedsbetriebe sichtbar zu machen und ihnen für ihr Engagement zu danken. Das Jubiläum der Strobl Naturmühle zeigt eindrucksvoll, wie verantwortungsvolle Unternehmensführung, regionale Verbundenheit sowie Innovationskraft über Generationen hinweg erfolgreich zusammenwirken“, betonte Obmann Klaus Schobesberger.



