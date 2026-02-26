Zum Inhalt springen
Hochspannungs-Stromleitung vor blauem Himmel.
© AdobeStock/peterschreiber.media

Die erneute Strompreisreduktion der Energie AG ist für die oö. Klein- und Kleinstbetriebe eine gute Nachricht

WKOÖ-Präsidentin Hummer: „Erfolgreicher Einsatz für Mitglieder!“

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 26.02.2026

Wie schon bei den Gratisstromtagen 2023 und 2024 konnten wir gemeinsam mit der Energie AG nun eine weitere Preisreduktion aushandeln.

Doris Hummer

„Die Ankündigung der Energie AG, mit dem neuen Tarif ‚Feel Good Energie für alle‘ die Strompreise für Neu- und Bestandskunden mit einem Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh auf 10 ct/kWh netto zu senken, ist ein wichtiger Schritt. Diese Maßnahme kommt vor allem unseren Klein- und Kleinstbetrieben zugute", so Präsidentin Hummer.

Hinweis
Die Aktion startet am 4. Mai. Das Angebot gilt für die nächsten 12 Monate ab Lieferbeginn für Neuverträge bzw. bei einer Vertragsverlängerung

„Selbstverständlich sind auch alle weiteren oberösterreichischen Energielieferanten aufgefordert, diesem positiven Beispiel zu folgen“, so Hummer. Die WKOÖ setzt sich weiterhin für faire Rahmenbedingungen im Interesse der oberösterreichischen Wirtschaft ein. Dabei sind Kostenwahrheit und die rasche Weitergabe sinkender Strompreise entscheidend, um Unternehmen wirksam zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts zu sichern.