Die erneute Strompreisreduktion der Energie AG ist für die oö. Klein- und Kleinstbetriebe eine gute Nachricht
WKOÖ-Präsidentin Hummer: „Erfolgreicher Einsatz für Mitglieder!“
„Die Ankündigung der Energie AG, mit dem neuen Tarif ‚Feel Good Energie für alle‘ die Strompreise für Neu- und Bestandskunden mit einem Jahresverbrauch bis zu 100.000 kWh auf 10 ct/kWh netto zu senken, ist ein wichtiger Schritt. Diese Maßnahme kommt vor allem unseren Klein- und Kleinstbetrieben zugute", so Präsidentin Hummer.
„Selbstverständlich sind auch alle weiteren oberösterreichischen Energielieferanten aufgefordert, diesem positiven Beispiel zu folgen“, so Hummer. Die WKOÖ setzt sich weiterhin für faire Rahmenbedingungen im Interesse der oberösterreichischen Wirtschaft ein. Dabei sind Kostenwahrheit und die rasche Weitergabe sinkender Strompreise entscheidend, um Unternehmen wirksam zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts zu sichern.