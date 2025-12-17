Wirtschaftlich relevant

Zu diesem Fazit kommt der Ökonom Teodoro Cocca von der JKU in einer Studie für das Land OÖ. Für Landesrat und Aufsichtsratsvorsitzenden Markus Achleitner ist damit klar, „dass wir den Flughafen absichern werden“.

Zur Erhaltung der Liquidität haben die Eigentümer Land und Stadt Linz einen Zuschuss von 8 Mio. Euro beschlossen. Darüber hinaus sei derzeit nur eine Anschubfinanzierung, um wieder eine Frankfurt-Verbindung herstellen zu können, geplant, so Achleitner.

Cocca hat sich die Effekte auf Beschäftigung, Wertschöpfung und Steuereinnahmen angesehen. Neben der Flughafen Linz GmbH wurden gut 50 Unternehmen, die am Flughafen eingemietet bzw. operativ tätig sind, einbezogen. Unter diesen Bedingungen kommt er zum Ergebnis, dass pro am Flughafen erwirtschaftetem Euro 71 Cent in anderen Sektoren in der Region hinzukommen.

Die Wertschöpfung liegt bei 128,5 Mio., die Steuereinnahmen bei 50,8 Mio. Euro. Der Flughafen selbst beschäftigte Ende 2024 160 Vollzeitäquivalente inklusive Jobs in Firmen, die am und rund um den Flughafen tätig sind, sind es 903 Vollzeitäquivalente, in der Region 1713.