Neues kreatives und flexibles Wohnsystem

Das modulare Möbel SUNDÅ schafft dort Raum, wo bisher ungenutzte Flächen waren, als Fenstersitz, Regal, Stauraum, Arbeitsfläche oder grüne Oase. Im Gegensatz zu klassischen Möbeln ist SUNDÅ kein fixes Produkt, sondern ein flexibles System mit standardisierten Modulen und nahezu unbegrenzten Nutzungsmöglichkeiten.

Besonders hervorzuheben ist die hohe Belastbarkeit. Während klassische Regalmodule bis zu 30 Kilogramm tragen, sind spezielle Lastenmodule des Systems auf mehrere hundert Kilogramm ausgelegt. „Man kann sich SUNDÅ wie ein Lastenregal für das Wohnzimmer vorstellen, extrem belastbar, aber gleichzeitig sehr ästhetisch. Wir wollten ein Möbel entwickeln, das sich dem Leben anpasst, nicht umgekehrt“, sagt Florian Holzmayer, Mitgründer und Geschäftsführer der Balcosy by Flowfactory GmbH.

Produziert wird eine limitierte erste Serie von rund 83 Elementen. „Wir wollen zeigen, dass hochwertige Tischlerqualität, Flexibilität und faire Preise kein Widerspruchsein müssen“, so Holzmayer. Der Verkauf erfolgt direkt über das Unternehmen, ohne Zwischenhändler sondern durch persönliche Beratung.

Regionale Partner

Gefertigt wird Balcosy SUNDÅ gemeinsam mit regionalen Partnern in Ober- und Niederösterreich. Neben den Wohnmodulen gibt es auch für Büros geeignete höhenverstellbare Tisch- und Arbeitsmodule. Verarbeitet wird Rotbuche aus der EU. Die Tischlerei Pecherstorfer aus Eferding ist nicht nur Produktionspartner, sondern hat sich zuletzt auch strategisch am Unternehmen beteiligt.

Zu Balcosy

