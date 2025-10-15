Tag der Elektrotechnik - Ehrungen

In der WKOÖ fand kürzlich der Tag der Elektrotechnik statt. Dieser wurde von der Landesinnung der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker gemeinsam mit „Elektriker Österreich“ organisiert und stand heuer unter dem Schwerpunkt „KI für Elektrotechnik-Betriebe“. Zudem wurden auch neue Vorschriften wie die ÖNORM OVE E 8101 behandelt. Rund 230 Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, am Laufenden zu bleiben und sich mit Branchenkollegen auszutauschen und zu vernetzen.



Landesinnungsmeister Stephan Preishuber berichtete über erfolgreich umgesetzte Projekte und Aktivitäten der Landesinnung wie unter anderem die aktuellen Kooperationen mit Netzbetreibern, die durchgeführten Weiterbildungsveranstaltungen und die vielen Aktivitäten im Bereich der Lehre bzw. Lehrlingsakquise. Auch zahlreiche renommierte Unternehmen und Institutionen waren zu Gast und hielten Fachvorträge, präsentierten neueste Technologien sowie innovative Produkte.



© Rudolf Laresser v.l.: Innungsmeister Stephan Preishuber, Joachim und Martin Gahleitner, Markus Redl (Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk)

Ehrung für langjährige Unternehmer

Ein zentraler Bestandteil des Tages war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Landesinnungsmeister Preishuber sowie Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, zeichneten folgende Unternehmen mit einer Urkunde und einer Medaille aus:



Martin und Hans Joachim Gahleitner, Fa. Elektrounternehmen Johann Gahleitner Gesellschaft m.b.H. & Co. KG in Neufelden (75 Jahre)

Johann Grausgruber aus Steinerkirchen an der Traun (30 Jahre)

Andreas Modl aus Friedburg (30 Jahre)

Dietmar Stöger aus Luftenberg an der Donau (25 Jahre)

Reinhard Waldhauser, Fa. Elektro Waldhauser Service-Gesellschaft m.b.H. in Steyr (langjährige Tätigkeit im Innungsausschuss)







