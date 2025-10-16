Tag der Installateure - Ehrungen

Rund 60 Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker aus ganz Oberösterreich informierten sich kürzlich beim Tag der Installateure in Linz über die aktuellen Themen der Branche. Praxisrelevante Vorträge wie „Aktuelles zur EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“, „Gewährleistungsrecht – Herausforderungen und Vermeidung von Unklarheiten“ sowie „Aktuelles aus Normen und Technik“ bildeten die Schwerpunkte des Tages. Als Abschluss gab es eine interessante Führung durch den Linz AG Kraftwerks-/Industriepark.



Markus Redl, Innungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker sowie Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, berichtete unter anderem über laufende Projekte auf Landes- und Bundesebene zur Unterstützung der Betriebe rund um Lehrlingssuche und Berufsqualifikation sowie aktuelle Serviceleistungen für Mitglieder.



Ehrung für langjährige Mitglieder

Redl nutzte den Tag der Installateure auch, um langjährige Unternehmerinnen und Unternehmer für ihre Tätigkeit zu ehren. Folgende Personen und Unternehmen wurden mit einer Urkunde und einer Medaille ausgezeichnet:

Aumayr GmbH in Steyregg (60 Jahre)

Laban Betriebs GmbH in Pasching (60 Jahre)

Ing. Pischulti, Heizung- Klima und Sanitär Gesellschaft m.b.H. in Linz (70 Jahre)

KE KELIT GmbH in Linz (80 Jahre)

Weiters überreichte Markus Redl eine Dankesurkunde an Helmut Forstner von der Berufsschule Linz 8 für die Unterstützung bei der Messe „Jugend & Beruf“ sowie an Klaus Dorninger aus Gallneukirchen für die langjährige Unterstützung in der Branche. Weiters wurde Franz Forstenlechner aus Perg für seine langjährige Tätigkeit im Landesinnungsausschuss mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet.





© Franz Neumayr v.l.: Markus Redl (Innungsmeister und Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk), Kristine, Karl und Karoline Egger, Fachgruppengeschäftsführer Christoph Stoiber



