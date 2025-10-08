Handwerkskunst, Regionalität und Zukunft

Am 16. Oktober wird der Welttag des Brotes gefeiert. Dieser Tag erinnert daran, dass Brot nicht nur ein Grundnahrungsmittel, sondern auch ein wichtiges Kulturgut ist. In Österreich werden täglich über 3000 verschiedene Brot- und Gebäcksorten gebacken, vom klassischen Hausbrot bis hin zu innovativen Spezialitäten aus Urgetreide. „Brot ist mehr als ein Lebensmittel, es ist ein Stück Heimat und Tradition“, so MMst. Reinhard Honeder, Landesinnungsmeister der Lebensmittelgewerbe in Oberösterreich. „Am Welttag des Brotes wollen wir Bewusstsein dafür schaffen, wie viel Handwerk, Leidenschaft und Qualität in jedem Laib Brot steckt.“

Tradition trifft Innovation

Während die Grundzutaten Mehl, Wasser, Salz und Hefe seit Jahrhunderten dieselben sind, entwickelt sich die Bäckereibranche stetig weiter. Die oö. Handwerksbäcker setzen dabei nach wie vor auf die Qualität regionaler Rohstoffe. „Unsere Handwerksbäckerinnen und -bäcker leisten tagtäglich wertvolle Arbeit. Sie bewahren bewährte Rezepte und entwickeln gleichzeitig neue Brotkreationen, die Geschmack und Wünsche moderner Konsumenten treffen“, unterstreicht Landesinnungsmeister Honeder. „Das Brot von heute ist ein hochwertiges Produkt, das mit Leidenschaft, Wissen und regionalen Zutaten entsteht.“

Auch die Zukunft des Bäckerhandwerks wird in Oberösterreich aktiv gestaltet. Mit dem innovativen Lehrberuf Backtechnologie bietet die Branche jungen Talenten moderne, zukunftsorientierte Ausbildungsperspektiven. „Die Kombination aus praktischer Erfahrung und technologischem Know-how ist einzigartig und zeigt, wie dynamisch und zukunftsfit unser Beruf ist“, so Honeder.