Junge Wirtschaft OÖ stellt Unternehmensnachfolge in den Mittelpunkt

Frische Ideen, mutige Entscheidungen und unternehmerischer Gestaltungswille: Dafür steht die Junge Wirtschaft Oberösterreich. Beim traditionellen TakeOff startet die Junge Wirtschaft OÖ im „Get Together“ in Steyr offiziell in das neue Jahr und setzt dabei einen klaren inhaltlichen Schwerpunkt: Unternehmensnachfolge als Chance für Wachstum, Beschäftigung und Standortstärke in Oberösterreich.

„Bis 2029 stehen in Oberösterreich rund 7.800 Unternehmen zur Übergabe an das betrifft knapp 15 Prozent aller Arbeitgeberbetriebe. Hinter diesen Betrieben stehen mehr als 128.000 Arbeitsplätze. Das sind unzählige Erfolgsgeschichten, die weitergeschrieben werden wollen,“ betont Florian Baumgartner, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft OÖ.

Beim TakeOff setzte Baumgartner gemeinsam mit seinem Team zudem inhaltliche Impulse für das JW-Jahr 2026. Wachstum, Beschäftigungsstandort sowie Generationengerechtigkeit, Entbürokratisierung und die Themen Bildung, Innovation und Zukunft sind zentrale Anliegen der Interessenvertretung der Jungen Wirtschaft.

Nachfolge oft ein Problem

Dass Unternehmensnachfolgen nicht immer reibungslos verlaufen, weiß auch die Junge Wirtschaft. „Mit der NextGen Tour wollen wir junge Menschen frühzeitig informieren, beraten und ermutigen, sich mit dem Thema Übernahme auseinanderzusetzen und Chancen zu erkennen“, so Baumgartner. „Wir wollen Übergeber:innen, Übernehmer:innen und Expert:innen zusammen bringen und Einblicke in gelungene Übergabeprozesse geben. Niemand muss diesen Weg alleine gehen.“

Die Bedeutung der Jungen Wirtschaft als starke Stimme für junge Unternehmer:innen unterstrich auch Michael Pecherstorfer, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich. „Die JW ist Interessenvertretung für rund 30.000 junge Selbstständige, Gründer:innen und Übernehmer:innen in Oberösterreich. Mit über 300 Veranstaltungen jährlich im ganzen Bundesland bringt sie junge Unternehmer:innen zusammen, fördert den Austausch und schafft wertvolle Vernetzung. Wer ein gutes Netzwerk hat, weiß, an wen er sich wenden kann und profitiert vom Erfahrungsaustausch“, betont Pecherstorfer.

Übernahme sichert Jobs

Bettina Stelzer-Wögerer, Obfrau der WKO-Bezirksstelle Steyr-Stadt, hob die Bedeutung erfolgreicher Betriebsübergaben hervor: „Gerade in einer Stadt wie Steyr, die von starken Betrieben, Unternehmergeist und engagierten Familienunternehmen geprägt ist, sehen wir, wie viel Potenzial in gelungenen Übernahmen steckt. Sie sichern Arbeitsplätze, schaffen Stabilität und eröffnen Raum für neue Ideen und Weiterentwicklung.“

Als Netzwerk für Selbstständige, Gründer:innen, Start-ups und Übernehmer:innen zwischen 18 und 40 Jahren stärkt die Junge Wirtschaft Betriebe, sichert Arbeitsplätze und leistet einen wichtigen Beitrag zur Zukunft des Wirtschaftsstandorts Oberösterreich. Unter dem Anspruch „Junge Wirtschaft vernetzt Ideen, fördert Visionen und bündelt Power“ macht sie sichtbar, wie junge Unternehmer:innen mit Innovationskraft, Haltung und dem Blick nach vorne Oberösterreich aktiv mitgestalten. „Wenn wir gemeinsam mutig sind, entsteht mehr als nur ein Wirtschaftsimpuls – dann entsteht Zukunft Unternehmen“, so Baumgartner.