Gleiche Inflation, gleiche Unterstützung: Teuerungsprämie auch für Unternehmer:innen

Antrag



Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Oberösterreich möge eine Aufforderung an die zuständigen Stellen der verantwortlichen Sozialversicherungsträger, der österreichischen Bundesregierung und der gesetzgebenden Körperschaften beschließen sowie eine Aufforderung an die Wirtschaftskammer Österreich, folgendes Vorhaben zu unterstützen:

„Es ist ein Konzept auszuarbeiten und rechtlich umzusetzen, dass auch Unternehmer:innen in den Genuss einer Steuer- und abgabenfreien 'Prämie' in der Höhe von 3.000 Euro kommen, wobei diese in Form von Frei- oder Absetzbeträgen oder verringerten Beitragssätzen zu realisieren ist.

Die Begünstigung soll unabhängig von der Rechtsform sein und auch Unternehmer:innen ohne steuerpflichtigen Gewinn einschließen (,Negativsteuer· und/oder Berücksichtigung beim Sozialversicherungsbeitrag). Jedenfalls ist sicherzustellen, dass auch Kleinstunternehmen und Ein-Personen Unternehmen (EPU) in den Genuss der Regelung kommen. Diese Teuerungsprämie für Unternehmer:innen soll rückwirkend für 2023 eingeführt werden und so lange gelten, wie eine vergleichbare Regelung für Arbeitnehmer:innen besteht."