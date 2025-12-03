TGW Logistics investiert weitere 50 Mio. in sein Hauptquartier

Bis zur zweiten Jahreshälfte 2028 entsteht ein fünfstöckiges Office mit 14.000 m² Nutzfläche. Das Investitionsvolumen beträgt 50 Mio. Euro, der Spatenstich erfolgt im Frühjahr 2026. Die bereits eingerichtete Baustelle kann dadurch ohne Unterbrechung weitergeführt werden, mit positiven Effekten auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

„Die Intralogistik ist eine Zukunftsbranche mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund zehn Prozent“, unterstreicht Henry Puhl, CEO von TGW Logistics. „Als international führendes Unternehmen hat TGW Logistics natürlich den Anspruch, dieses Potenzial konsequent zu nutzen und entsprechend zu wachsen. Bis 2030 wollen wir unseren Umsatz auf mehr als zwei Milliarden Euro verdoppeln. Die Investition in unser Hauptquartier in Marchtrenk schafft dafür die infrastrukturelle Basis.“

Das neue Bürogebäude wird mit dem Bestandsbau über einen sogenannten „Cube“ verbunden. Letzterer umfasst unter anderem Besprechungszonen, Kreativräume sowie Kollaborationsflächen, die als Nährboden für Zusammenarbeit und Innovationskraft dienen. Die hochmoderne Arbeitswelt bietet ein flexibles Raumkonzept für mehr als 400 Mitarbeiter. Ziel der Erweiterung ist einerseits das Insourcing von Mitarbeitern, die bisher auf zugemieteten externen Flächen gearbeitet haben. Anderseits schafft TGW Logistics mit dem Neubau auch die Basis für das geplante Wachstum der kommenden Jahre.

Bekenntnis zum Standort

„Unsere neue Produktionshalle und das hochautomatisierte Lagersystem sind seit Sommer dieses Jahres im Rohbau fertiggestellt. Der Innenausbau ist bereits in vollem Gang, im Sommer 2026 nehmen wir den Betrieb auf. Mit dem jetzt beschlossenen Office-Neubau schaffen wir eine innovative Arbeitswelt für unsere Mitarbeiter. Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Oberösterreich und zum Wachstumspotenzial der Intralogistik“, so Sebastian Wolf, CFO von TGW Logistics.

