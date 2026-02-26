Schüler der TNMS Grieskirchen entdecken ihre Stärken im Talent Space der WKOÖ

Beim Würfel-Stapeln mit dem Roboterarm die Frustrationstoleranz testen oder technisches Verständnis anhand eines unbekannten Gerätes beweisen – das sind nur zwei von 14 Stationen im Talent Space der Wirtschaftskammer OÖ in Linz. Dort entdecken Schülerinnen und Schüler der 7. Schulstufe einen Tag lang spielerisch ihre ganz persönlichen Stärken.



Kürzlich gingen vier Klassen der TNMS Grieskirchen auf Entdeckungsreise, um ihre persönlichen Talente zu erforschen. Am Ende des Tages stand für alle Teilnehmer fest, welche sechs individuellen Fähigkeiten ihre größten Stärken sind. „Voi cool“ fanden das die Drittklässler, schließlich bekamen sie ihre größten Stärken auch noch schwarz auf weiß als Urkunde überreicht.



Unterricht perfekt ergänzt

„Der Besuch des Talent Space ist für unsere Schule eine perfekte Ergänzung zum Unterricht und mittlerweile zu einem Fixpunkt in der Berufsorientierung geworden. Dabei schätzen wir vor allem die neuen, digitalen Möglichkeiten, ein Bewusstsein für die eigenen Stärken, Talente und Fähigkeiten zu schaffen, welches wiederum die Basis für die zukünftige Berufsentscheidung und -findung bildet“, bestätigt auch der Berufs- und Bildungsberater der Schule, Franz Stoll.



Damit legte der Besuch im Talent Space den Grundstein für die weitere Berufsorientierung – etwa mit einer Potenzialanalyse in der 8. Schulstufe. Diese wird vom Land OÖ gefördert und ebenfalls von der Wirtschaftskammer Oberösterreich angeboten.