TOP-Handelstrophy 2025 in sieben Kategorien vergeben

„Mit der Zertifizierung haben sie sich nicht nur ihren bereits eingeschlagenen Weg als richtig bestätigen lassen, sondern sich auch für die Zukunft fit gemacht. Diese Betriebe beweisen, dass es im Handel noch immer Wachstum gibt. Es gibt noch immer Nischen und Möglichkeiten. Gerade bei jenen, die anders als die anderen sind, funktioniert das Geschäft“, ist Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel der WKO Oberösterreich, überzeugt. 40 oö. Handelsbetriebe haben die Prüfung zum TOP-Handelszertifikat bestanden. Dazu kommen weitere sechs TOP-Direktberater, die sich nach speziell für diese Branche abgewandelten Kriterien zertifizieren ließen. Es wurden zudem die Besten der Besten vor den Vorhang geholt und mit der TOP-Handelstrophy in sieben Kategorien ausgezeichnet.

„Freundlichkeit, Fach- und Servicekompetenz und hervorragende Beratung, das ist es, was den Top-Handel und speziell die mit dem Zertifikat ausgezeichneten Händler ausmacht. Wir alle brauchen den Handel, denn sonst könnten die produzierenden Betriebe nichts verkaufen“, sagt WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak.



TOP-Handelstrophy in sieben Kategorien

Direktvertrieb: Barbara Voglsam – Zinzinoberaterin, Linz

Freizeit, Hobby & Informationstechnik: Dogsworld GmbH, Neufelden

Genuss & Gusto: Eurospar Stix, Weyer

Mobilität: Autohaus Baschinger, Leonding

Mode & Lifestyle: Juwelier Gassenbauer, Vorchdorf

Wellness & Wohlbefinden: Gärner - besser sehen und hören GmbH, Ried im Innkreis

Wohnen, Haushalt & Garten: Gupfinger Einrichtungsstudio GmbH, Schärding



Die Mitarbeiter leisten einen großen Beitrag zur Erlangung des TOP-Handelszertifikats. Daher wurden auch heuer die besten Verkaufsteams geehrt.

Bestes Team Gold: Grabner Metalltechnik GmbH, Rohrbach-Berg

Bestes Team Silber: Gärner - besser sehen und hören GmbH, Ried im Innkreis

Bestes Team Bronze: Gupfinger Einrichtungsstudio GmbH, Schärding



Die Zertifizierung erfolgt auf freiwilliger Basis und wird von den Sparten Handel sowie Gewerbe und Handwerk, deren Gremien und Innungen, der WKOÖ und dem Land OÖ finanziell unterstützt. Die Zertifizierung beinhaltet eine Betriebsanalyse und anonyme Testkäufe. Derzeit gibt es rund 150 zertifizierte Fachgeschäfte, eine Auflistung und Informationen zum TOP-Handelszertifikat sind unter www.tophandelszertifikat.at zu finden.



